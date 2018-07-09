Появились эскизы новой ледовой арены, которую построят в Новосибирске

Московские проектировщики показали эскизы новой ледовой арены, которую построят в Новосибирске, сообщает «Сибирь» посредством своей страницы в «Твиттере».



Новый дворец спорта планирует построить на левом берегу Оби, он будет сделан из стекла и оформлен в стиле ХК «Сибирь». Планируется, что арена будет построена к концу июня 2022 года, она станет главным местом проведения молодёжного чемпионата мира в 2023 году. Вместимость дворца спорта составит 10 500 зрителей.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» ХК «Сибирь».

Ранее сообщалось, что стоимость самого объекта оценивается примерно в 5 млрд рублей, ещё столько же потребуется для создания необходимой инфраструктуры.