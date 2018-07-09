Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска, сообщает пресс-служба белорусского клуба. По информации источника, сегодня, 9 июля, игроки приступили к медицинскому осмотру и тестированию.

Фото доступно на официальной странице минского «Динамо» в «Твиттере».



14 июля команда отправится в Раубичи, где проведёт полуторанедельный сбор. В начале августа минчане сыграют с новосибирской «Сибирью», а затем отправятся в Нижний Новгород, где примут участие в Кубке губернатора. Соперниками белорусской команды станут «Автомобилист», «Спартак», «Торпедо», а также динамовцы Москвы и Риги.



После возвращения из Нижнего Новгорода дружина Горди Дуайера неделю будет работать в Минске, а затем отправится на ещё один предсезонный турнир — Кубок ЛЖД. Соперниками минчан будут «Ак Барс», «Локомотив», «Динамо» Рига и швейцарский «Давос».