«Анахайм» выведет из обращения номера Пола Карии и Скотта Нидермайера

«Анахайм Дакс» планирует вывести из обращения номера Пола Карии и Скотта Нидермайера, сообщает пресс-служба калифорнийской команды.



Кария защищал цвета «Анахайма» с 1994 по 2003 год. Он провел семь сезонов в качестве капитана команды. На его счету 606 матчей и 639 (300+339) очков, набранных в свитере клуба из штата Калифорния. 9-й номер канадского хоккеиста будет выведен из обращения 21 октября перед игрой с «Баффало».



Нидермайер выступал за «Анахайм» с 2005 по 2010 год. Он провёл 18 сезонов в НХЛ и набрал 740 (172+568) очков. В сезоне-2003/04 он был признан лучшим защитником НХЛ, выступая за «Нью-Джерси». В 2007 году Скотт завоевал Кубок Стэнли и получил награду самому ценному хоккеисту плей-офф. 27-й номер Нидермайера будет выведен из обращения 17 февраля 2019 года перед игрой с «Вашингтоном».

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