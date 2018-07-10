Врио губернатора Приморья: ждём от «Адмирала» призовых мест

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с игроками, тренерами и руководством «Адмирала», сообщает официальный сайт клуба.

«Все спонсоры подтверждают свои финансовые гарантии. Поэтому ждём от вас спортивных результатов, призовых мест. Главное, не сесть на мель», – заявил руководитель края на встрече и пригласил «моряков» принять участие в Дне ВМФ и на экскурсию на боевой корабль «почувствовать море, пройтись под парусом».

Запись также доступна в «Твиттере».

Отметим, что первую игру в новом сезоне моряки проведут 3 сентября в Сочи. В рамках хоккейного фестиваля, который будет длиться два дня, состоится дерби «Адмирала» с хабаровским «Амуром», а молодежный клуб «Тайфун» сыграет с китайской командой из провинции Хэйлунцзян. Первым соперником «моряков» в домашнем матче чемпионата КХЛ 17 сентября станет московский ЦСКА.