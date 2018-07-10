Охранник Кубка Стэнли: мы тщательно проверили трофей после Овечкина

Сотрудник Зала хоккейной славы, один из охранников Кубка Стэнли Марио Делла-Савиа поделился впечатлениями от поездки в Россию, где чемпионский трофей побывал по инициативе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сейчас мы уже в Праге. В Чехию кубок приехал по инициативе Михала Кемпны и Якуба Враны. Что касается тех празднований, которые устроил Овечкин, то пришлось тщательно проверить трофей, когда пришло время его забирать. Александр делал с ним разные штуки, но всё было в полном порядке. Теперь интересно, что придумают чешские парни. Любой человек может прикоснуться к Кубку Стэнли, обнять его и даже поцеловать. Ограничение одно — его нельзя поднимать над головой, это привилегия только для тех, чьё имя там выгравировано», — приводит слова Деллы-Савиа Blesk.