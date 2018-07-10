Вчера, 9 июля, клубы Континентальной хоккейной лиги стали выходить из отпусков и начали проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.
«Чемпионат» продолжает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Мы предлагаем ответить на вопрос: «Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?».
— Игорь Бобков («Адмирал»);
— Карри Рямё («Йокерит»);
— Вилле Покка («Оттава»/«Беллевиль», НХЛ/АХЛ);
— Кирилл Петров (ЦСКА);
— Сергей Широков (СКА);
— Денис Зернов («Лада»).
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
День независимости от СКА. «Авангард» не дал отжать Михеева
Новый символ «Авангарда» остаётся в Омске. Крылов и Сушинский отбились от нападок СКА.