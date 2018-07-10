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Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?

Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?
Хоккей / КХЛ

Вчера, 9 июля, клубы Континентальной хоккейной лиги стали выходить из отпусков и начали проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.

«Чемпионат» продолжает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Мы предлагаем ответить на вопрос: «Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?».

Игорь Бобков («Адмирал»);
— Карри Рямё («Йокерит»);
Вилле Покка («Оттава»/«Беллевиль», НХЛ/АХЛ);
— Кирилл Петров (ЦСКА);
— Сергей Широков (СКА);
— Денис Зернов («Лада»).

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Все трансферы «Авангарда».

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