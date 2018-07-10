Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?

Вчера, 9 июля, клубы Континентальной хоккейной лиги стали выходить из отпусков и начали проходить медосмотры в рамках начала подготовки к стартующему 1 сентября новому сезону.

«Чемпионат» продолжает серию опросов, связанную с селекционной работой клубов в завершившееся межсезонье. Мы предлагаем ответить на вопрос: «Какой трансфер стал лучшим для «Авангарда» в межсезонье КХЛ-2018/19?».

— Игорь Бобков («Адмирал»);

— Карри Рямё («Йокерит»);

— Вилле Покка («Оттава»/«Беллевиль», НХЛ/АХЛ);

— Кирилл Петров (ЦСКА);

— Сергей Широков (СКА);

— Денис Зернов («Лада»).

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

Все трансферы «Авангарда».