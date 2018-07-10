Новым тренером по физподготовке ХК «Ак Барс» стал сын Эдуарда Занковца

Бывший тренер по физподготовке минского «Динамо» Владислав Занковец вошёл в тренерский штаб ХК «Ак Барс». В казанском клубе 27-летний специалист сменит на аналогичной должности американца Брэндона Бови.



Владислав Занковец – сын экс-наставника сборной Беларуси, а ныне главного тренера словацкого «Слована» Эдуарда Занковца.



Ранее стало известно о прекращении сотрудничества казанцев с тренером вратарей Ари Мойсаненом, который работал в клубе последние пять сезонов и воспитал одного из лучших голкиперов лиги Эмиля Гарипова.