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Новым тренером по физподготовке ХК «Ак Барс» стал сын Эдуарда Занковца

Новым тренером по физподготовке ХК «Ак Барс» стал сын Эдуарда Занковца
Хоккей / КХЛ

Бывший тренер по физподготовке минского «Динамо» Владислав Занковец вошёл в тренерский штаб ХК «Ак Барс». В казанском клубе 27-летний специалист сменит на аналогичной должности американца Брэндона Бови.

Владислав Занковец – сын экс-наставника сборной Беларуси, а ныне главного тренера словацкого «Слована» Эдуарда Занковца.

Ранее стало известно о прекращении сотрудничества казанцев с тренером вратарей Ари Мойсаненом, который работал в клубе последние пять сезонов и воспитал одного из лучших голкиперов лиги Эмиля Гарипова.

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