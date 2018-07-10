Далин — о контракте с «Баффало»: мечтал об этом с детства

Защитник Расмус Далин, подписавший трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», поделился эмоциями после этого события.



«Я мечтал об этом с детства. Очень долго ждал этого. Конечно, такое нельзя планировать заранее, зато теперь я могу заняться планированием своего будущего. Рад, что оно будет связано с таким городом, как Баффало», — приводит слова Далина официальный сайт НХЛ.

18-летний швед был выбран под первым номером на драфте 2018 года, который прошёл в Далласе. Швед завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира—2018, который состоялся в Баффало. Он набрал 6 (0+6) очков, был признан лучшим защитником турнира и попал в символическую сборную.