Кучеров: у «Тампы» молодая команда, которая голодна до больших побед

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал продление контракта с клубом на восемь лет. Россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком «Лайтнинг». Сумма нового соглашения 25-летнего хоккеиста составляет $ 76 млн.

«Для меня это очень важный день. Я подписал долгосрочный контракт. Очень рад, что остался в «Тампе». У нас хороший шанс завоевать Кубок Стэнли. Отличный состав, сильный тренерский штаб. Мы и в том сезоне имели возможность выйти в финал. Я счастлив быть частью команды, которая из сезона в сезон претендует на успех в плей-офф.

Я согласен, что в последние четыре сезона наша команда ходила рядом с Кубком Стэнли, мы даже пробивались в финал. Мы голодны до больших побед. У нас молодая команда, и в плей-офф мы набираемся опыта. Состав у нас хороший, и при должном старании мы придём к своей цели», — приводит слова Кучерова пресс-служба лиги.