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Кучеров: если чуть-чуть добавим, сможем, как «Питтсбург», замахнуться на 2 Кубка

Кучеров: если чуть-чуть добавим, сможем, как «Питтсбург», замахнуться на 2 Кубка
Хоккей / НХЛ

25-летний российский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал продление контракта с клубом на восемь лет и $ 76 млн.

«У нас сильная команда с хорошими игроками. И у нас всегда есть шанс сражаться за кубок. Нам нужно чуть-чуть добавить. Когда это случится, вполне может быть, как у «Питтсбурга» — сможем замахнуться на два кубка подряд, когда выиграем первый.

Мне нравится жить в Тампе. Тут хорошая погода, не то что в Канаде или где-нибудь ещё. Получив возможность подписать новый долгосрочный контракт, я не думал дважды», — сказал Кучеров в интервью Sportsnet.

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн
Кучеров получил от «Тампы» $ 76 млн. И будет играть там до 2027 года
Главная сделка в карьере российского нападающего.
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