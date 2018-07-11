Кучеров: если чуть-чуть добавим, сможем, как «Питтсбург», замахнуться на 2 Кубка

25-летний российский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал продление контракта с клубом на восемь лет и $ 76 млн.

«У нас сильная команда с хорошими игроками. И у нас всегда есть шанс сражаться за кубок. Нам нужно чуть-чуть добавить. Когда это случится, вполне может быть, как у «Питтсбурга» — сможем замахнуться на два кубка подряд, когда выиграем первый.



Мне нравится жить в Тампе. Тут хорошая погода, не то что в Канаде или где-нибудь ещё. Получив возможность подписать новый долгосрочный контракт, я не думал дважды», — сказал Кучеров в интервью Sportsnet.

Никита Кучеров продлил контракт с «Тампой» на восемь лет и $ 76 млн