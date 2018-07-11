Тренер «Авангарда» Хартли встретился с Дюковым и Крыловым в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли провёл рабочую встречу с руководством клуба в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт клуба.

Канадский специалист встретился с гендиректором «Газпром Нефти» Александром Дюковым. Также на встрече присутствовал председатель совета директоров омской команды Александр Крылов. Хартли и Крылов рассказали о планах подготовки команды и задачах перед новым сезоном КХЛ.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

После встречи с руководством клуба 57-летний тренер совершил прогулку по городу и посетил полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года по футболу.

Сегодня, 11 июля, Хартли прилетит в Омск.