Мусин: «Сочи» — новый этап и вызов, «Ак Барсу» благодарен за всё, чему научили

Защитник «Сочи» Дамир Мусин поделился ожиданиями от нового сезона. В это межсезонье хоккеист пополнил состав «леопардов» в результате обмена с «Ак Барсом».

«В первую очередь хотелось бы поприветствовать болельщиков клуба. Переход в «Сочи» воспринял как новый этап и вызов в своей хоккейной карьере. Особым сюрпризом новость о переходе для меня не стала. До завершения финала плей-офф КХЛ я оставался игроком «Ак Барса», поэтому разговоров по поводу перехода в другие клубы не было. Уже после завершения сезона стала просматриваться перспектива трансфера в Сочи, и вот я здесь.

Казань – родной город для меня, и я люблю его всем сердцем. Клубу я благодарен за всё, чему меня научили в профессиональном плане и духовном в том числе. Болельщикам – за поддержку и невероятную атмосферу на арене. Всё это всегда будет частью меня, однако всегда наступают времена, когда приходится делать выбор! Я профессионал, поэтому как только надену свитер «Сочи» и выйду на лёд, то обязан и буду делать всё возможное для того, чтобы принести радость городу и фанатам этого клуба.

Цели на сезон? Всегда есть к чему стремиться. У «Ак Барса» богатая история с трофеями и призовыми позициями. «Сочи» в этом плане пока отстаёт, но мы с партнёрами постараемся это нивелировать», — цитирует Мусина официальный сайт клуба.