Сегин: если Карлссона обменяют, ему не следует ставить перед собой никаких задач

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал возможный обмен защитника «Оттавы» Эрика Карлссона в клуб из Техаса.



«Слухов очень много, но надо сохранять спокойствие. Как во время сезона после побед или поражений. Это в полной мере относится и к межсезонью. Слухи появляются каждый день. Поэтому стоит держаться подальше от социальных сетей.



Всегда приятно слышать, что твоя команда делает всё возможное для усиления состава. Но стараешься не воспринимать такие слухи слишком серьёзно.



Если Эрика обменяют, я бы посоветовал ему не ставить перед собой никаких задач на новый сезон. Никаких ожиданий. Он окажется в новом окружении, в новой команде. Ему надо просто играть и заслуживать уважение новых партнёров», — приводит слова Сегина официальный сайт НХЛ.

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