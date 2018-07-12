Владимир Бережков занял пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси, сообщает «Прессбол».



Ранее эту должность занимал Владислав Клочков. В апреле 2014 года Бережков стал генеральным менеджером минского «Динамо», но в августе следующего года был заключён под стражу по подозрению в хищении средств.



Бережков был выпущен на свободу в апреле 2016 года, после чего занял пост заместителя председателя Федерации хоккея Беларуси, хотя и не принимал участия в заседаниях организации. Последним местом работы Бережкова стал холдинг «Свободная Белоруссия», который он покинул в феврале 2018 года.

По итогам минувшего чемпионата мира сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона.