Директор «Миннесоты»: у Соколова есть необъяснимая способность забивать

Директор «Миннесоты Уайлд» по развитию игроков Брэд Бомбардир поделился впечатлением о российском нападающем клуба Дмитрии Соколове.

«У Соколова есть невероятная способность забивать. Просто необъяснимая. Я вижу, что он прогрессирует при игре в обороне, но ему надо больше работать над нюансами. На профессиональном уровне игра более структурирована, надеюсь, он добавит в этом компоненте. Он хочет это сделать. Надо следить за этим, потому что тренеры доверяют тем, кто умеет обороняться. Знаю, что это клише, но тренеру сложно выпустить на лёд игрока, который не умеет играть в защите.

Соколову надо набрать форму, сбросить вес и стать сильнее. В АХЛ всё по-другому. Он должен посвятить себя тому, чтобы быть в великолепной форме, найти тот уровень физподготовки, при котором он сможет выйти на новый уровень в игре», — цитирует Бомбардира The Athletic.