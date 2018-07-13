«Чикаго» рассматривает возможность обмена Скиннера и Фолка из «Каролины»

«Чикаго Блэкхоукс» рассматривает возможность обмена нападающего Джеффа Скиннера и защитника Джастина Фолка из «Каролины Харрикейнз».

The Athletic сообщает, что клубы уже общались по этому вопросу. «Каролина» просит у «Чикаго» за двух игроков нападающего Ника Шмальца и выбор в первом раунде драфта.

26-летний Скиннер в прошлом сезоне набрал 49 (24+25) очков в 82 матчах, 26-летний Фолк набрал 31 (8+23) очко в 76 играх.

Ранее «Чикаго» обменял контракт завершившего карьеру Мариана Госсы в «Аризону Койотс», чтобы разгрузить платёжную ведомость.