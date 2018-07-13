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Макеев: изменения в составе «Витязя» пока не ощущаются

Макеев: изменения в составе «Витязя» пока не ощущаются
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился впечатлениями от первых дней сбора подмосковной команды.

«Ощущения хорошие, видно, что все готовы работать, пришли отдохнувшие, с хорошими эмоциями. Сильные изменения в составе пока не ощущаются, но в принципе все ребята знают друг друга, играли друг против друга. Так что в процессе познакомимся ближе, сплотимся. Думаю, сборы не будут более жёсткими, если сравнивать с прошлым годом», — приводит слова Макеева клубное телевидение «Витязя».

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