Марк-Андре Флёри продлил контракт с «Вегасом» на три сезона, сумма — $ 21 млн

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» объявил о продлении контракта с голкипером Марком-Андре Флёри на три сезона. По действующему соглашению у вратаря оставался ещё один год. Таким образом, Флёри согласился выступать за «рыцарей» до окончания сезона-2021/22.

Сумма сделки составила $ 21 млн с годовой зарплатой в $ 7 млн.

Флёри сыграл в 20 матчах минувшего плей-офф и дошёл с «Вегасом» до финала розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. 33-летний голкипер парировал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,24.

Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

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