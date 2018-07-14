Авцин: переход арены «Нефтехимика» на финский лёд пойдёт команде на пользу

Нападающий ХК «Нефтехимик» Александр Авцин прокомментировал переход домашней игровой арены на финский формат льда.



«Насколько я слышал, лёд «Нефтехим Арены» будет переформатирован в те недели, когда мы отправимся на сбор в Финляндию. Знаю, что многие ребята с нетерпением ждут новой площадки. Учитывая наш стиль, агрессивный, вертикальный, силовой, финский лёд пойдёт команде на пользу», – цитирует Авцина Russian Hockey.



В минувшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 16 (12+4) очков в 49 матчах за «Нефтехимик». Александр стал вторым снайпером команды после Эмиля Галимова.

«Нефтехимик» перейдёт на финский формат площадки