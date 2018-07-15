Джеймс ван Римсдайк: меня не удивило подписание Джона Тавареса в «Торонто»

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Джеймс ван Римсдайк сказал, что его не удивило решение Джона Тавареса подписать с «Торонто» семилетний контракт на $ 77 млн.

«Я не был удивлён. В команде происходят хорошие процессы, хоккеисты это видят. Конечно, ему будет приятно играть в городе, где он вырос. Он мечтал о том, чтобы играть за «Мэйпл Лифс». Для него это будет интересным вызовом», — цитирует ван Римсдайка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ван Римсдайк провёл в стане «листьев» последние шесть сезонов.