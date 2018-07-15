Немировски: атмосфера в «Торпедо» на высоком уровне, ребята в хорошем настроении

Сегодня, 15 июля, хоккеисты «Торпедо» приступили к тренировочному процессу в рамках подготовки к новому хоккейному сезону.



В ходе первого тренировочного дня игроки «Торпедо» были поделены тренерским штабом на две группы. Пока одна часть команды занималась ледовыми упражнениями, другая работала в тренажёрном зале, после чего спортсмены обменялись ролями.



«Первый тренировочный день оставил позитивные впечатления. Ребята почувствовали лёд, почувствовали свою форму. Видно, что команда находится в хорошем настроении. Все уже успели познакомиться друг с другом, атмосфера — на высоком уровне. В ближайшие несколько дней позволим хоккеистам «вкатиться» в тренировочный процесс, после чего будем наращивать обороты и прибавлять в интенсивности», — поделился впечатлениями главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

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