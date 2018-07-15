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Артемий Панарин проведёт решающий этап переговоров с «Коламбусом» 16 июля

Артемий Панарин проведёт решающий этап переговоров с «Коламбусом» 16 июля
Хоккей / НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, его представители и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен проведут завтра, 16 июля, встречу в Ницце, где сейчас отдыхает хоккеист.

Она станет решающим этапом переговоров относительно дальнейших перспектив Панарина в «Коламбусе». У 26-летнего россиянина идёт последний год из двух лет контракта с «Блю Джекетс» на $ 6 млн, и в июле следующего года он может стать неограниченно свободным агентом.

Напомним, ранее агент игрока Дэн Мильштейн рассказал, что Панарин не готов подписать длительное соглашение с «Коламбусом».

В 81-м матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету семь (2+5) баллов.

Панарин не знает, хочет ли провести в «Коламбусе» 8 лет. И он не врёт
Болельщики точно не будут жечь его майки.
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