Артемий Панарин проведёт решающий этап переговоров с «Коламбусом» 16 июля

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, его представители и генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен проведут завтра, 16 июля, встречу в Ницце, где сейчас отдыхает хоккеист.

Она станет решающим этапом переговоров относительно дальнейших перспектив Панарина в «Коламбусе». У 26-летнего россиянина идёт последний год из двух лет контракта с «Блю Джекетс» на $ 6 млн, и в июле следующего года он может стать неограниченно свободным агентом.

Напомним, ранее агент игрока Дэн Мильштейн рассказал, что Панарин не готов подписать длительное соглашение с «Коламбусом».

В 81-м матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету семь (2+5) баллов.