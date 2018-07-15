Хоккеисты ЦСКА сделали прогнозы на финал чемпионата мира по футболу

Хоккеисты ЦСКА поделились мыслями относительно финальной встречи чемпионата мира по футболу, в которой сегодня, 15 июля, сойдутся сборные Франции и Хорватии.

«Конечно, болеть всегда буду только за сборную России. А в финале предпочтение отдам Франции», — сказал нападающий Иван Телегин.

«С самого начала чемпионата мира я болел за нашу сборную, они удачно выступили. Параллельно мне понравилась игра Бельгии – вчера они победили и взяли бронзу, молодчики. Что касается финала, хотелось бы, чтобы мы проиграли чемпионам, и хорваты выиграли. Но мне всё-таки кажется, что французы победят», — отметил форвард Роман Любимов.

«В финале отдаю предпочтение хорватам, потому что играть три матча по 120 минут – это дорогого стоит. Так что буду переживать за них», — рассказал нападающий Андрей Кузьменко.