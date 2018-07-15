Сборная Франции по хоккею поддержала футболистов перед финалом ЧМ

Сборная Франции по хоккею поддержала футбольную команду своей страны в преддверии финала чемпионата мира и разместила в своём «твиттере» шуточную картинку.



«Сегодня ключевой день для футбольной сборной Франции, которая сыграет в финале чемпионата мира с Хорватией в Москве. Ожидая начало встречи (матч стартует в 18:00 по мск – прим. «Чемпионата»), наши хоккеисты разогреваются соответствующим образом», — написано в «твиттере» хоккейной сборной.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной Франции по хоккею.