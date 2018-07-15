«Медвешчак» — сборной Хорватии по футболу: бесконечно вами гордимся

Бывший участник Континентальной хоккейной лиги загребский «Медвешчак» поздравил сборную Хорватии с завоеванием серебряных медалей чемпионата мира по футболу. В решающем матче они уступили французам со счётом 2:4.



«Поздравления сборной Хорватии по футболу с игрой и серебряными медалями чемпионата мира! Бесконечно вами гордимся», — написано в «твиттере» «Медвешчака».

Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.