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«Медвешчак» — сборной Хорватии по футболу: бесконечно вами гордимся

«Медвешчак» — сборной Хорватии по футболу: бесконечно вами гордимся
Хоккей / Прочие

Бывший участник Континентальной хоккейной лиги загребский «Медвешчак» поздравил сборную Хорватии с завоеванием серебряных медалей чемпионата мира по футболу. В решающем матче они уступили французам со счётом 2:4.

«Поздравления сборной Хорватии по футболу с игрой и серебряными медалями чемпионата мира! Бесконечно вами гордимся», — написано в «твиттере» «Медвешчака».

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