Генменеджер «Коламбуса»: Бьёркстранд — одарённый игрок с потрясающим броском

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Оливером Бьёркстрандом. Согласно условиям договора 23-летний форвард заработает $ 7,5 млн при средней годовой зарплате в $ 2,5 млн.



«Оливер — одарённый игрок с потрясающим броском и снайперскими инстинктами. Он неуклонно улучшал свою игру в течение тех трёх сезонов, что играл за «Блю Джекетс». Мы полагаем, что он именно тот динамичный нападающий, который необходим нашему клубу», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт «Коламбуса».

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