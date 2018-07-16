Защитник Бондарев находится на просмотре в омском «Авангарде»

Защитник Алексей Бондарев находится на просмотре в омском «Авангарде», сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

35-летний хоккеист последние два сезона провёл в московском «Спартаке». В минувшем сезоне Бондарев провёл за московский клуб 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 3 результативными передачами при показателе полезности «-4».

Напомним, ранее игрок уже выступал за «Авангард» с 2004 по 2005 и с 2008 по 2011 год.

Всего Бондарев провёл 485 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 58 встреч в плей-офф, на его счету суммарно 92 (20+72) очка с показателем полезности «-7».