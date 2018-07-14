«Авангард» подписал контракт с Евгением Медведевым на один сезон

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с 35-летним защитником Евгением Медведевым сроком на один год.

В прошедшем сезоне Медведев сыграл за омскую команду, будучи её капитаном, 61 матч и набрал 32 (12+20) результативных балла при показателе полезности «+13», а также проводил на льду более 22 минут за игру. Медведев провёл в КХЛ 551 матч, набрал 231 (53+178) очко при показателе полезности «+146» и 534 минутах штрафного времени.

Медведев — двукратный чемпион мира (2012, 2014) и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10).