Карандин: людей вроде Зиновьева и Морозова списали. Надеюсь, хоть Сёмин доиграет

Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал отношение к возрастным игрокам в КХЛ.



«В последние годы меня огорчало довольно жёсткое отношение в нашей лиге к ветеранам. Звёзд в КХЛ сегодня не очень много, каждую нужно ценить и оберегать, но этого не происходило. Не доиграл Сергей Зиновьев, не доиграл Алексей Морозов, многие другие мастера, способные передать свой богатый опыт молодёжи. В прошлом сезоне едва не списали Даниса Зарипова, но, к счастью, он сумел всё всем доказать.



Так вот недавняя история с приглашенем в «Витязь» Александра Сёмина меня порадовала. Опытнейший мастер, он не сказал своего последнего слова, неплохо смотрелся у нас в Красноярске в ВХЛ. И вот возрастному человеку дан шанс вернуться в КХЛ. Отлично!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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