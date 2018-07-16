Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал отношение к возрастным игрокам в КХЛ.
«В последние годы меня огорчало довольно жёсткое отношение в нашей лиге к ветеранам. Звёзд в КХЛ сегодня не очень много, каждую нужно ценить и оберегать, но этого не происходило. Не доиграл Сергей Зиновьев, не доиграл Алексей Морозов, многие другие мастера, способные передать свой богатый опыт молодёжи. В прошлом сезоне едва не списали Даниса Зарипова, но, к счастью, он сумел всё всем доказать.
Так вот недавняя история с приглашенем в «Витязь» Александра Сёмина меня порадовала. Опытнейший мастер, он не сказал своего последнего слова, неплохо смотрелся у нас в Красноярске в ВХЛ. И вот возрастному человеку дан шанс вернуться в КХЛ. Отлично!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.
Карандин: людей вроде Зиновьева и Морозова списали. Надеюсь, хоть Сёмин доиграет