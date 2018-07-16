Рямё: приятно вернуться в родную команду, «Авангард» поборется за кубок

Голкипер «Авангарда» Карри Рямё поделился впечатлениями от возвращения в омский клуб.

«Приятно вернуться, можно сказать, в родную команду. Здесь не все поменялись, есть знакомые лица, и я очень рад быть снова в «Авангарде».

С Бобом Хартли я знаком уже на протяжении нескольких лет, и своей работой он доказывает, что способен строить команду и способен добиваться высоких целей и задач. У нас отличный тренерский штаб, отличное руководство, поэтому у нас есть все шансы побороться за кубок.

Конкуренция с Игорем Бобковым? В любой команде ничего нельзя воспринимать как должное, каждую минуту на льду нужно зарабатывать трудом. Я знаю, как работает Бобков, он очень хорош, так что будем стараться показывать себя.

Несомненно, у нас будет семья, крепкая команда, и каждый, кто будет выходить на лёд, сыграет в первую очередь за партнёров. Все будут биться за команду», — передаёт слова Рямё корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.