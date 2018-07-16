Епанчинцев: хочу как можно больше шоу Гудачека. Это же значит, что мы победили

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, что остался доволен сохранением в команде Александра Хохлачёва, поделился мнением о будущем Никиты Филатова и заметил, что не будет против шоу, которые обычно устраивает новый голкипер красно-белых Юлиус Гудачек.



«Любой тренер хочет, чтобы лидеры не уходили из команды. Я — не исключение. Весной мы были постоянно на связи и с Хохлачёвым, и с его агентом. Рад, что нападающий остался в «Спартаке». Будем надеяться, что он продолжит радовать болельщиков результативной игрой.



Каким вижу будущее в «Спартаке» Никиты Филатова? Хорошо знаю его потенциал. Когда-то много лет назад мы вместе проходили предсезонку, когда я еще играл. Никита был ещё совсем молодым игроком и уже тогда здорово выделялся. Наверное, свой огромный потенциал он не до конца использовал. Почему бы это не сделать в «Спартаке»? Мы постараемся использовать все его лучшие качества. У него хороший хоккейный возраст.



Из вратарей играть будет сильнейший. Матчей много, есть много серий, когда игры пойдут через день. Так что у каждого будет шанс доказать право быть первым номером. Шоу Юлиуса Гудачека? Ради бога. Всё, что нравится болельщикам, надо делать. Хочу, чтобы таких шоу было как можно больше — это же значит, что мы победили, правда?», — цитирует Епачинцева официальный сайт «Спартака».

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