Хоккеисты московского «Динамо» отправились на сбор в Нижний Новгород

38 хоккеистов московского «Динамо» отправились на тренировочный сбор в Нижний Новгород, информирует официальный сайт команды.



Вратари: Александр Еременко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов, Димитрий Райко.



Защитники: Юусо Хиетанен, Миика Койвисто, Илья Никулин, Андрей Миронов, Егор Зайцев, Глеб Корягин, Артем Волков, Дмитрий Грищенко (МХК «Динамо»), Дмитрий Вишневский, Владислав Казаманов (МХК «Динамо»), Андрей Прибыльский (МХК «Динамо»), Сергей Алексеев, Денис Толпегин (МХК «Динамо).



Нападающие: Андрей Алексеев, Максим Афиногенов, Владимир Брюквин, Дастин Бойд, Михаил Бицадзе, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Патрик Закриссон, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Илья Круглов (МХК «Динамо»), Евгений Мозер, Иван Муранов (МХК «Динамо»), Владислав Михайлов (МХК «Динамо»), Дмитрий Моисеев (просмотровой контракт), Александр Петунин, Семен Панкратов, Дмитрий Сидляров, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.



В рамках предсезонного сбора запланирована одна контрольная встреча с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 28 июля во дворце спорта «Нагорный» (начало — в 12:00 мск). После окончания сбора хоккеисты московского «Динамо» получат три дня отдыха, а затем вновь соберутся в спортивном центре «Борский», где будут готовиться к участию в юбилейном Кубке губернатора Нижегородской области.

Предсезонные турниры клубов КХЛ. Расписание, интриги и новые лица Главное о ключевых этапах подготовки клубов к новому сезону.