С. Костицын: на тренировках в минском «Динамо» тяжело, интенсивность как в НХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын поделился подробностями предсезонных тренировок под руководством североамериканского специалиста Горди Дуайера.



«Командой руководит североамериканский специалист, а это значит, что занятия очень динамичные. Интенсивность как в НХЛ. Давно такого не было. Тяжело сейчас.



Контракт с «Динамо» я подписал раньше Андрея, поэтому нельзя говорить, что перешёл из-за него. Будем ли играть в одной тройке? Это лучше спросить у тренеров. Мы сейчас не наигрываем связей, а больше занимаемся физподготовкой», — цитирует Костицына Tut.by.

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