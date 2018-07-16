«Анахайм» подписал контракт на пять лет и $ 29 млн с Адамом Хенриком

Нападающий Адам Хенрик подписал новый контракт с командой, информирует официальный сайт «уток». Соглашение с 28-летним хоккеистом заключено на пятилетний срок, общая сумма контракта, по информации СМИ, составляет около $ 29 млн.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 81 игре за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Анахайм», сумев записать в актив 50 (24+26) баллов при показателе полезности "+11" и 20 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 18 минут за встречу.



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