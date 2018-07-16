Ковыршин: обида от ЧМ-2018 осталась, но теперь будем думать о новом сезоне

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин прокомментировал первые тренировки команды после отпуска.



«Настроение хорошее, но работа идет тяжелая. Уже не до веселья. Пока мы закладываем только физические кондиции, никаких связок. Закладываем базу.



Обида по итогам ЧМ-2018? Ну конечно обидно. Не хотелось проигрывать. Но начался новый сезон, теперь будем думать об этом. Отдохнули после всего, втягиваемся в рабочий процесс.



Если сравнивать Раубичи с Минском, где комфортнее проводить предсезонку? Здесь удобнее. Близко гостиница, не надо далеко ездить», — цитирует игрока официальный сайт клуба.