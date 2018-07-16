Ковальчук: Копитар сразу написал мне сообщение с поддержкой, было приятно

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, что форвард «королей» Анже Копитар прислал ему текстовое сообщение сразу после новости о переходе россиянина в клуб.



«Копитар поприветствовал меня и спросил, нужна ли мне помощь. Было приятно. Но ближе мы узнаем друг друга в тренировочном лагере», — приводит слова Ковальчука официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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