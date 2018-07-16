Полиция Канады назвала смерть Рэя Эмери несчастным случаем

Канадская полиция назвала смерть канадского голкипера Рэя Эмери несчастным случаем, сообщает Associated Press. Напомним, 35-летний обладатель Кубка Стэнли утонул во время отдыха на озере в Гамильтоне.



Поиск тела погибшего голкипера занял длительное время из-за соображений безопасности. Инспектор полиции сообщил также, что вскрытие тела будет осуществлено в ближайшее время.



Рэй Эмери в НХЛ защищал цвета «Чикаго Блэкхоукс», «Оттавы Сенаторз», «Анахайм Дакс» и «Филадельфии Флайерз». Вратарь играл также в КХЛ за «Атлант».

Утонул в озере. Погиб бывший вратарь «Атланта» Рэй Эмери Он дрался, скандалил, закончив жизнь и карьеру не до срока.