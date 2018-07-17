Бывший нападающий московского «Динамо», СКА и «Витязя» перешёл в «Арлан»

Российский нападающий Дмитрий Шитиков продолжит карьеру в «Арлане», сообщает официальный сайт кокшетауского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний хоккеист выступал в Словакии, в 7 матчах за «Попрад» набрал 2 (1+1) очка.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге уроженец Тюмени выступал за московское «Динамо», СКА, «Северсталь», «Амур» и «Витязь». В общей сложности опытный хоккеист принял участие в 398 матчах, в которых забросил 55 шайб и сделал 47 результативных передач при показателе полезности «-24» и 157 штрафных минутах.

Также форвард является обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Динамо».