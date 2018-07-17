Емец — об обмене из «Металлурга»: из Новокузнецка рано или поздно все уезжают

Нападающий «Барса» Иван Емец вспомнил об обмене в систему казанского «Ак Барса» из новокузнецкого «Металлурга».

«Мы узнали, что «Металлург» будет выступать в ВХЛ. Ждали решения по нам, игрокам – либо получаем статус свободных агентов, либо остаёмся в Новокузнецке. И не дождавшись нашего статуса, нас отдали в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию. Сначала никаких мыслей не было. Потом понял, что еду в топ-команду, в ряды неоднократного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина, а значит, открываются перспективы и надо всё начинать заново. Дома отпустили легко? Да, из Новокузнецка рано или поздно все уезжают.

Задачи на новый сезон? Вместе с «Барсом» провести удачный сезон и решить задачу выхода в плей-офф. Кубковые серии – кульминация сезона, это совершенно другие игры, где цена ошибки многократно возрастает и мысли «сегодня проиграл, завтра выиграю» отпадают. Этого «завтра» может уже и не быть. А сам, конечно, стремлюсь вернуться в КХЛ», — цитирует Емеца официальный сайт ВХЛ.