Два российских хоккеиста с опытом игры в КХЛ продолжат карьеру в Казахстане

Кокшетауский «Арлан» на своём официальном сайте сообщил о подписании контрактов с двумя российскими хоккеистами — защитником Яковом Селезнёвым и нападающим Игорем Бортниковым.

Минувший сезон 28-летний Селезнёв начинал в «Ермаке», гдле в 10 матчах набрал 4 (1+3) очка. Затем он перешёл в «Сарыарку», в 11 матчах отметился 2 результативными передачами. Ранее игрок обороны выступал в КХЛ, защищая цвета таких клубов, как «Югра», «Витязь», «Спартак», «Нефтехимик» и «Амур».

29-летний Бортников в прошлом сезоне сыграл за альметьевский «Нефтяник» 2 матча в регулярном чемпионате ВХЛ, очков не набрал. За плечами хоккеиста 306 игр в КХЛ за «Нефтехимик», «Адмирал» и «Югру». За карьеру в лиге Игорь забросил 52 шайбы и сделал 59 голевых передач.