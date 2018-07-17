«Нефтехимик»: работаем за эмблему на груди и название на спине

Нижнекамский «Нефтехимик» проводит летние занятия в новой тренировочной форме. Официальный «твиттер» команды подписал фото новых джерси: «А вот наши новые тренировочные джерси. Работаем, как говорится, „За эмблему на груди и название на спине“.

Посмотреть фото можно также в официальном «твиттере» «Нефтехимика».



В минувшем сезоне нижнекамский клуб сумел пробиться в плей-офф, заняв шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина команда Андрея Назарова потерпела поражение от «Трактора» (1-4).