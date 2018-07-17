«Айлендерс» подписали новый контракт с Райаном Пулоком

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своём официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Райаном Пулоком. Соглашение с 23-летним хоккеистом заключено на два сезона, общая сумма контракта пока не известна.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 защитник принял участие в 78 встречах, записав в свой актив 32 (10+22) балла при показателе полезности "-4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем Пулок проводил на льду около 18,5 минут за встречу.



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