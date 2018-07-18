Кулёмин об уходе Тавареса из «Айлендерс»: Барзал может стать первым центром

Бывший форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин, подписавший трёхлетний контракт с «Металлургом», рассказал об отношениях с Джоном Таваресом, который сменил «островитян» на «Торонто Мэйпл Лифс».



«Да, он был ведущим игроком команды, нашим капитаном. На протяжении многих лет он вёл коллектив за собой как настоящий лидер. С уходом Тавареса «островитяне» потеряли свою большую часть, но такие вещи в хоккее часто случаются. Каждый игрок сам выбирает, где он хочет продолжать карьеру. У Джона был нелёгкий выбор. Он всю свою карьеру играл только в «Айлендерс». Болельщики его любили.



Он хороший человек. Запомнилось, когда я только приехал в команду, он сразу подошёл, поговорил. Сказал: «Если что-то нужно – всегда обращайся». Получилось так, что мы с ним рядом жили, часто вместе ездили на игры, проводили много времени друг с другом. Таварес как капитан всегда умел найти положительные слова, чтобы взбодрить ребят.



Что касается Барзала, то он провёл очень сильный прошлый сезон. Талантливый молодой игрок с большим потенциалом. У Мэтью хорошее катание, хорошее видение площадки. Думаю, Барзал может занять место первого центра, если ему доверят эту роль. Он с ней справится», — сказал Кулёмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Николаем Кулёминым.