39-летний Пётр Счастливый продолжит выступать в чемпионате Румынии

Нападающий Пётр Счастливый, известный по выступлениям за ряд клубов КХЛ, заключил новый контракт с румынским клубом «Чиксереда». В минувшем сезоне он выиграл с ним чемпионат страны.

39-летний российский форвард дебютировал в составе команды в прошлом сезоне, перейдя из новокузнецкого «Металлурга». По ходу сезона сообщалось о его переходе в «Слован», но в итоге он так и не сыграл за братиславский клуб.

В Эрсте лиге (участвуют клубы из Румынии, Венгрии и Австрии. — Прим. «Чемпионата») и чемпионате Румынии Счастливый в общей сложности забросил 23 шайбы и сделал 24 результативные передачи в 35 матчах. Ещё 32 (19+13) очка он добавил в 16 играх плей-офф двух лиг.