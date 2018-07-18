Владелец «Аризоны» готов продать 49% акций клуба за $ 240 млн

Владелец «Аризоны Койотс» Эндрю Барроуэй хочет продать 49% акций клуба при оценке его стоимости примерно в $ 500 млн, сообщает журналист Forbes Майк Озанян. Тем самым, сумма сделки может составить около $ 240 млн.

Барроуэй стал основным владельцем «Аризоны» в декабре 2014 года и единственным – в июне 2017 года. Отмечается, что клуб по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации. За последние пять сезонов «койоты» понесли совокупные убытки в размере $ 45 млн и имеют долги на $ 250 млн, из которых 100 млн приходится на задолженность перед лигой. Также не решён вопрос с новой ареной для команды.