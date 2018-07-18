Бывший нападающий «Вашингтона» Майкл Латта стал игроком «Куньлуня»

Канадский нападающий Майкл Латта стал игроком «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

Минувший сезон 27-летний форвард провёл в АХЛ, выступая за фарм-клубы «Аризоны Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» — «Тусон Роадраннерз» и «Бингхэмптон Дэвилз» соответственно. В общей сложности Латта принял участие в 60 матчах, в которых забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач.

Уроженец Сент-Клемента имеет опыт игры в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». Майкл выступал за «столичную» команду в течение трёх сезонов (2013-2016). Он сыграл 117 игр и набрал 17 (4+13) очков.