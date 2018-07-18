Новички СКА определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба СКА определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует официальный «твиттер» клуба.
Голкипер:
Магнус Хелльберг (45);
Защитники:
Артём Земчёнок (8), Василий Токранов (24), Ярослав Дыбленко (37);
Нападающие:
Александр Дергачёв (18), Алексей Бывальцев (38), Наиль Якупов (65), Алексей Кручинин (78), Олег Ли (90).
Также сообщается, что номера поменяли несколько молодых игроков: голкипер Алексей Мельничук (1), а также нападающие Данила Квартальнов (73) и Андрей Алтыбармакян (93).
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И теперь не может по мановению волшебной палочки подписать любого хоккеиста.