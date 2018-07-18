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Новички СКА определились с игровыми номерами

Новички СКА определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ

Новички хоккейного клуба СКА определились с игровыми номерами на следующий сезон, информирует официальный «твиттер» клуба.

Голкипер:

Магнус Хелльберг (45);

Защитники:

Артём Земчёнок (8), Василий Токранов (24), Ярослав Дыбленко (37);

Нападающие:

Александр Дергачёв (18), Алексей Бывальцев (38), Наиль Якупов (65), Алексей Кручинин (78), Олег Ли (90).

Также сообщается, что номера поменяли несколько молодых игроков: голкипер Алексей Мельничук (1), а также нападающие Данила Квартальнов (73) и Андрей Алтыбармакян (93).

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