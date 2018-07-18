Петерссон: слышал о «Барысе» только хорошее, поэтому недолго думал над переходом

Новичок «Барыса» Андре Петерссон прокомментировал свой переход в астанинский клуб.

«Всё отлично. Я рад стать частью хорошей команды. Уже пару дней тренируюсь, удалось пообедать и поужинать с некоторыми парнями. Мне было комфортно, надеюсь, что и им тоже. Хенрик Карлссон? Я говорил с ним, спрашивал об условиях и команде. У него были только положительные впечатления от всего.

Слышал много положительного о «Барысе», хороший город, потрясающая атмосфера. Всё, что я узнал о команде, мне понравилось, поэтому недолго думал над предложением о переходе. Мне всегда нравилось приезжать в Астану, с этой командой всегда было тяжело играть. Надеюсь, что в новом сезоне мы сумеем стать ещё лучше и проявим себя в плей-офф.

Я буду играть под номером 40, раньше я выступал под 20-м номером, но он оказался уже занят, поэтому я просто решил умножить 20 на 2», — заявил Петерссон в эфире клубного телевидения.