Линдрос о переходе Тавареса в «Торонто»: очень рад этому фантастическому событию

Член Зала хоккейной славы Эрик Линдрос прокомментировал переход Джона Тавареса в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я думаю, что это фантастическое событие для любого человека, болеющего за клуб. Посмотрите на состав, который уже был у команды. А теперь там появился такой мастер, как Джон Таварес. Это очень серьёзно. Будет очень интересно. На выезде его могут выпускать против сдерживающей тройки. Мэттьюсу уже не придётся этим заниматься. Или наоборот. Центром третьего звена станет Кадри. Получается отличный подбор центрфорвардов в первых трёх звеньях.

Джон находится на пике карьеры и ещё долго будет играть. Я очень рад, что он будет выступать за эту команду в самом расцвете сил. Это здорово. Мальчишкой я болел за «Торонто», всегда смотрел матчи клуба. Здесь всё крутится вокруг «Лифс». Я всегда мечтал играть за эту команду, но, к сожалению, провёл в ней слишком мало времени и уже в конце карьеры. Здесь совсем другая ситуация. На следующий день после матча по пути на тренировку останавливаешься у кафе, чтобы позавтракать, а там все уже знают, как ты сыграл накануне, не провалил ли матч. В большинстве других городов такого не бывает», — цитирует Линдроса официальный сайт НХЛ.