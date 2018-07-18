Боумэн — о селекции: было непросто работать, имея на руках контракт Госсы

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн сообщил, что клуб использует свободные средства в платёжной ведомости ближе к старту сезона.

«Наверное, мы поступим именно так. Команды постоянно сталкиваются с сюрпризами на сборах, как с приятными, так и не совсем. Не думаю, что мы чем-то будем отличаться от других. На данный момент все имеют определённое представление, как будут выглядеть звенья, в какой форме будут хоккеисты. Сейчас возможны кое-какие корректировки, не очень большие.

В последние пару лет в конце июля и в августе было мало обменов и переходов. Активность в этом плане может возрасти, но только уже ближе к сборам. Очень хорошо, когда есть место под потолком зарплат. Нам было непросто работать, имея на руках контракт Госсы. Поэтому мы пошли на этот шаг (обмен контракта в «Аризону Койотс». — Прим. «Чемпионата»).

Мы можем воспользоваться этим ресурсом летом или в начале сезона, когда в составах команд неожиданно выстреливают некоторые игроки, а значит кто-то становится доступен для обмена. В прошлом мы не могли воспользоваться такой ситуацией из-за потолка зарплат. А сейчас мы в состоянии принять участие в этом процессе. Мы можем воспользоваться этим прямо сейчас или во время сезона. Приятно, когда есть варианты. Это поможет нам в перспективе — ресурсы под потолком зарплат пригодятся, чтобы подписать молодых игроков», — цитирует Боумэна официальный сайт НХЛ.